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    • Türk otomotivi dur durak bilmiyor! Satıştan sonra ihracatta da rekor geldi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Türk otomotivi dur durak bilmiyor! Satıştan sonra ihracatta da rekor geldi
    Otomotiv İhracatı, Türkiye, Rekor, İhracat, Satış, Haber

    T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    OİB tarafından açıklanan verilere göre ocak ayında otomotiv yüzde 2,5 artışla 2,8 milyar dolara ulaştı. En büyük ihracat 417 milyon dolarlık rakamla Almanya’ya, gerçekleşirken otomotiv Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan sektör oldu, işte detaylar...

    Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından açıklanan verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artışla 2,8 milyar dolar oldu.

    Toplam ihracattan yüzde 16,2 pay alan sektör yine ilk sırada yer aldı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Bu yılın ilk ayında otomotiv endüstrisi tarihindeki en yüksek ocak ayına ulaştık, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs minibüs midibüs ihracatı çift haneli artışlar var. İtalya, Slovenya ve Romanya’ya yüksek oranlı artışlar kaydettik” dedi.

    Türk otomotivi dur durak bilmiyor! Satıştan sonra ihracatta da rekor geldi

    TEDARİK SEKTÖRÜDE BÜYÜDÜ

    En büyük ürün grubu tedarik endüstrisi ihracatı ocakta yüzde 3 artarak 1 milyar 171 milyon dolar oldu.

    Binek otomobil ihracatı yüzde 13 azalarak 773 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 27 artarak 505 milyon dolar, otobüs minibüs midibüs ihracatı ise yüzde 61 artarak 161 milyon dolar olarak kaydedildi.

    Çekici araç ihracatı ise yüzde 10 azaldı.

    Türk otomotivi dur durak bilmiyor! Satıştan sonra ihracatta da rekor geldi

    ABD "TÜRKİYE" DEDİ

    Tedarik endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracatta yüzde 2 oranında düşüş görülürken, önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 21, Birleşik Krallık’a yüzde 15, Romanya’ya yüzde 49, Fas’a yüzde 31, Çekya’ya yüzde 23 ihracat artışı kaydedilirken, İspanya ile olan ihracatımız ise yüzde 16 oranında düştü.

    Binek otomobillerde önemli pazarlar olan Birleşik Krallık’a yüzde 24, Fransa’ya yüzde 11, İspanya’ya yüzde 42, Polonya’ya yüzde 43, Slovenya’ya yüzde 38, Belçika’ya yüzde 21 ihracat düşüşü görülürken, İtalya’ya yüzde 85, Almanya’ya yüzde 20, Hollanda’ya yüzde 47, Cezayir’e yüzde 100 ihracat artışı oldu.

    Türk otomotivi dur durak bilmiyor! Satıştan sonra ihracatta da rekor geldi

    ALMANYA EN BÜYÜK PAZAR

    Otomotiv endüstrisi genelinde ise en büyük pazar olan Almanya’ya ocak ayında 417 milyon dolar ihracat gerçekleşirken, Birleşik Krallık 333 milyon dolar’lik ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar oldu.

    Almanya'ya yönelik otomotiv ihracatı geçen yıla göre yüzde 11 artış kaydederken, üçüncü büyük pazar olan Fransa’ya ise yüzde 4 azalarak 272 milyon dolar ihracat kayıtlara geçti.

    Türk otomotivi dur durak bilmiyor! Satıştan sonra ihracatta da rekor geldi

    AB GENELİNDE ARTIŞ VAR

    Geçen ay Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 67,5 pay ve 1 milyar 877 milyon dolar ile ülke grubu bazında ihracatta yine ilk sırada yer aldı.

    AB ülkelerine yönelik ihracat %1 artarken diğer Avrupa ülkelerine yüzde 12, Afrika ülkelerine de yüzde 35 ihracat artışı yaşandı.

    Düzenleyen:  - T-Otomobil
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Otomotiv İhracatıTürkiyeRekorİhracatSatış
    Haberler > T-Otomobil > Türk otomotivi dur durak bilmiyor! Satıştan sonra ihracatta da rekor geldi
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