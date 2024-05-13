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Yıldız Teknik'ten gururlandıran teknolojiler... YTU Innovation Hub girişimcilere kucak açıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yıldız Teknik&#039;ten gururlandıran teknolojiler... YTU Innovation Hub girişimcilere kucak açıyor

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yıldız Teknik Üniversitesi yerli mühendislikle geliştirilen otonom araç teknolojilerinden yapay zekâ destekli tarım araçlarına kadar hayata geçirdiği teknolojilerle gururlandırdı.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde bulunan YTU Innovation Hub, yenilikçi teknolojilere ev sahipliği yaptığı lansmanda önemli teknolojiler tanıttı.

Organizasyonda tamamı yerli mühendislikle geliştirilen otonom araç teknolojilerinden yapay zekâ destekli tarım araçlarına, ABD’de yarışa girecek Mars yüzey aracından tamamen yerli uçuş simülasyonuna kadar uzanan geniş çaplı ürünler ziyaretçilerle buluştu.

Gazetemize konuşan YTÜ Yıldız Teknopark Müdürü Orhan Tanışman “Bu noktada yıllardır birçok girişimciye ve projeye finansman desteğimizin yanında yazılım desteği, garaj ve teknoloji desteklerimiz oldu olmaya da devam ediyor. Otonom teknolojileri de bunlardan birisi, bir fikirle başladı bugün kendi kendine giden bir aracımız var” dedi… 

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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