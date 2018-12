Türkiye Gazetesi

Amadeus’un Orta ve Güney Avrupa’dan Sorumlu Online Ticari Satış Direktörü Eric Willems, seyahat teknolojisi alanında faaliyet gösteren start up’lara yatırım yapacaklarını belirterek bütün dünyaya Türkiye’den yazılım ihracatını artıracaklarını ifade etti. Türkiye’de çoğunluğu yazılım geliştirme ekibi olan 400 kişi ile faaliyet gösterdiklerini anlatan Willems, Türkiye’den çıkan yazılımları dünyanın hemen her yerine ihraç ettiklerini belirtti. Örneğin Türkiye’de 2013 yılında satın aldıkları bir start up aracılığı ile yazılan sadakat programının 36 havayolu tarafından kullanıldığını ifade eden Willems “Bu yazılımı Türkiye’den dünyaya satıyoruz ve çok büyük hava yolları kullanıyor” dedi. Türkiye’deki start up’ları büyütmek, finansal veya teknolojik destek vermek ya da satın almak üzerine bir strateji oluşturduklarını ifade eden Willems “Her türlü fırsata açığız. Nisan 2019’da ABD’li bir şirket aracılığı ile Türkiye’de büyük bir start up toplantısı yapacağız. Belirli bir hedefimiz yok ama benim tahminim Türkiye’den en az 7-8 tane start up’a yatırım yapacağımız yönünde. Hatta Türkiye’nin unicorn’u turizm sektöründen çıkabilir” diye konuştu.