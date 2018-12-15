Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Türkiye’de AR-GE merkezine sahip Kuveyt Türk’ün millî imkânlarla geliştirerek 2013’te devreye aldığı ve kredi başvurusundan kart basmaya kadar bütün bankacılık hizmetlerini “self servis” yapabilen robot cihaz XTM, işitme engellilerin de hizmetine açıldı. Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, “Müşterilerimiz XTM cihazlarımız aracılığıyla çağrı merkezimize bağlanıyor. İşlemlerini video görüşme sayesinde hızlı, kolay, güvenli şekilde yapabiliyor. Bugün işaret dili bankacılığını da sisteme entegre ettik. Bir işitme engelli vatandaşımız, XTM’den görüntülü olarak çağrı merkezimize bağlandığında, karşılarına işaret dilini bilen bir uzmanımız çıkıyor. Hesabı yoksa, kısa sürede açabiliyor. Ardından istediği işlemi gerçekleştirebiliyor. İşaret dili bankacılığıyla, sayıları 3 milyonu aşan işitme engelli vatandaşımızın hayatı kolaylaştırmayı hedefliyoruz” dedi.



Kuveyt Türk, 9 ilde 51 XTM ile hizmet veriyor. 2019 yılında 5 yeni ilde, 35 XTM’in daha hizmet vermesi bekleniyor. Cihazlar, alan ve personel bakımından düşük maliyetle daha fazla şubeleşme imkânı tanıdığı için, istihdamı da artırıyor. Sadece bu cihazlar sayesinde 80 kişilik ilave istihdam sağlandı ve Kuveyt Türk, ücra ilçelere ve ara sokaklara kadar ulaşabildi. Cihazlar, 3 dilde hizmet veriyor (Türkçe, İngilizce ve Arapça). Banka, bugüne kadar XTM aracılığıyla 60 bine yakın müşteri kazandı. 750 milyon TL’den fazla da fon topladı. XTM Çağrı Merkezi’ne gelen video çağrı sayısı, 127 bini aştı.