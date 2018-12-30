Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, fiber altyapının tüm hanelere ulaşması için tüm şirketlerin iş birliği yapmasının son derece önemli olduğuna belirterek altyapının rekabet unsuru olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin dijital ekonomide söz sahibi olabilmesi için önümüzdeki dönemde gündeme gelmesi ve hızla çözüme kavuşturulması gereken bazı noktalar bulunduğuna dikkati çeken Terzioğlu, bu alandaki en önemli gündem maddesinin ortak altyapı olduğuna işaret etti. Türkiye’nin dijital altyapısında ciddi eksiklikler bulunduğunu dile getiren Terzioğlu “Biz yaklaşık dört yıldır ortak altyapı konusunu her fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemizde yaklaşık 20 milyon hane var ve şu anda fiberin ulaştığı hane sayısı yaklaşık 5 milyon. Acilen 15 milyon haneye daha fiber ulaştırmamız gerekli. Büyük çabalar sonucu ancak ‘Altyapıyı Paylaşalım’ noktasına gelebildik. Bu söylemimizi artık ‘Altyapıyı Bütünleştirelim’ hâline getirdik. Bu konuda sektördeki tüm şirketlerin iş birliği yapması son derece önemli bir konu. Şirketlerimizin gerçek hak ettiği değere kavuşması ve sektörümüzün gelişimi için mutlaka harekete geçmemiz lazım. Fiber altyapıda önemli olan hakikaten bütün hanelere bunu ulaştırabilmek. Altyapıya erişimi bir rekabet unsuru olmaktan çıkarmamız lazım. Üstyapıda servis zenginliğiyle, kaliteyle rekabet edelim. Bunun için de altyapının herkese eşit bir şekilde açılması gerekiyor. Altyapıyı bütünleştirelim, tüm hanelere ulaşalım” dedi.

Kaan Terzioğlu, gelecek yıl içerisinde daha da fazla konuşulmaya başlanacak konulardan birinin de 5G olacağını belirterek, sabit ve mobil internet altyapısı ve servislerinin, lüks tüketim hizmeti olmadığına, insanların temel yaşama ihtiyaçlarını karşılayacak ve daha önemlisi Türkiye ekonomisini uluslararası rekabete hazırlayacak temel gereksinim olduğunu söyledi. Bu düşünce temelinde kurdukları 4.5G şebekesinin, aynı zamanda 5G’nin de altyapısını oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti: Nitekim yaptığımız 5G testlerinde hız rekorları kırdık. 5G’de yaptıklarımız, sadece hız testleriyle sınırlı değil. Biz, 5G’de dünyada söz sahibi bir operatör olmak, ülkemizi dünyada söz sahibi olan bir ülke konumuna getirmek için çok farklı alanlarda farklı çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve üreticilerle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca standartlaşma üzerinde çalışan, NGMN, ITU, GSMA gibi dünyadaki öncü kuruluşlarda etkin rol oynuyoruz. Yine önde gelen üniversitelerimizle 5G anlamında önemli çalışmalar ve AR-GE projeleri gerçekleştiriyoruz. 2019’da da 5G’deki çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.

Amerika ve Asya’ya dijital ihracat hamlesine başlıyoruz

2018 yılında başlattıkları “dijital ihracat” hamlesini 2019 yılında da devam ettireceklerini belirten Terzioğlu “Turkcell’in çeyrek asırlık tecrübesini dünyadaki diğer operatörlere de sunalım diyerek Lifecell Ventures’ı tanıtarak tahmin ettiğimizin ötesinde ilgi gördük. Bugün Moldova’dan Ukrayna’ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerindeki operatörler kendi müşterilerine bizim uygulamalarımızı sunmaya başladı. Hedefimiz 2019 yılında ‘dijital ihracat’ hamlemizi Avrupa, Afrika, Güney Amerika ve Asya’da da yeni ülkeler ekleyerek daha da genişletmek. Dijital uygulamalarımızda 155 milyon indirilme oranına ulaştı. Üç yıl içinde 1 milyar indirme rakamına ulaşma hedefini koyduk. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği BiP, fizy, Dergilik, lifebox, yaani gibi Türkiye’nin dijital uygulamalarını küresel anlamda rekabet edecek düzeye ulaştırdık” dedi.