Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknolojinin her alana yayılması ile çeviri sektörü dahi bu durumdan etkilenmiştir ve insanoğlu ile makine bu sektörde de karşı karşıya gelmektedir. Özellikle insanlar kaliteli çevirmen bulmakta ve güvenmekte güçlük çekmektedir. Her dil bilenin çevirmen olarak piyasaya giriş yapmaya çalışması fiyatları düşürmüş ve piyasadaki kaliteyi de aynı oranda aşağı çekmektedir. Tüm bunlara rağmen firma ve bireysel müşterilerin tercüme ihtiyacı yazılı ve sözlü alanda giderek artmaktadır. Buradaki en büyük etkenlerden birisi ihracat ve ithalat yapan firmalar. Türkiye’nin de dünyada önemli bir ithalat ve ihracat ülkesi olduğu düşünülünce, bu durum Türkiye’de çeviri hizmetine olan ihtiyacı göstermektedir. Bu sebepten, profesyonel çeviri hizmeti sunan firmalar günbegün artmaktadır.

Yeni Nesil Tercüme Bürosu

Teknoloji ile tercüme hizmeti de internete taşınmış durumda. Peki nasıl işliyor bu süreç? Türkiye’nin ilk ve tek ISO Kalite belgelerine sahip online tercüme bürosu olduklarını belirten Çevirimvar.com çeviri koordinatörü Ebru Erdemli piyasadaki büyümeden memnun olduklarının altını çiziyor. Her ne kadar makine destekli çeviriler gelişmekte olsa da henüz insan kalitesine ulaşabilmiş değil. Yapay zekâ çevirisi üzerinde çalışmaları başlatma yolunda olduklarını da ekliyor. Fakat her nihayetine profesyonel tercümanlar ile çalıştıklarının altını çizerek ve kalite kontrol denetiminin çok sıkı olduğunu belirterek yapay zekanın tercüman seviyesine gelmesinin vakit alacağını söylüyor. Yeni nesil tercüme bürosu olarak faaliyet gösteren Çevirimvar çeviri merkezi, online ortamda çeviri hizmetine dair her alanda, örneğin akademik çeviri, müşterilerinin yüzünü güldürüyor.





En Sıkıntılı Alan Akademik Çeviri

Kalite konusunda endişeleri olan ve tercüme bürolarıyla sıkıntılı yaşayan akademisyenlerin yeni çözüm ortakları online tercüme büroları olmuş durumda. Çevirimvar bu noktada büyük talep olduğunu ekleyerek, akademik çeviri konusunda özellikle titiz davranmanın altını çiziyor. Diğer türlü dergilere giden makaleler kontrolden geçtiği sırada geri dönme riski bulunuyor ve bu da kötü bir referans ve izlenim oluşturabileceğinden dolayı, titizlikle ele alınması gereken bir konu. Yüksek lisans tez çevirisi, master tez çevirisi, makale çevirisi gibi birçok alt dalı bulunan akademik çeviri mutlaka alanında uzman ve deneyimli tercümanlar tarafından ele alınması gereken çeviri alanlarından birisi olarak tercüme sektöründe yerini koruyor.



Kaynak: cevirimvar.com