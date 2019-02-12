Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Huawei Türkiye ve Lapis Havacılık Teknolojileri’nin Ar-Ge ekipleriyle birlikte çalışan Turkcell mühendisleri şimdi de drone teknolojisinde farklı bir çözümü hayata geçirdi. Dünya’da bir ilk olan bu çalışmada Turkcell, 5G ile kontrol edilen ve 360 derece 4K görüntüyü canlı olarak sanal gerçeklik gözlüklerine aktarabilen yerli drone'un deneme uçuşlarını başarıyla tamamladı.

5G alanındaki çalışmalarını bir adım daha ileriye taşıyan Turkcell, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve yerli drone üreticisi Lapis Havacılık Teknolojileri işbirliğiyle, Türkiye’nin ilk 5G teknolojisi üzerinden canlı sanal gerçeklik deneyimi yaşatan yerli drone’una imza attı. Test uçuşları başarıyla tamamlayan drone, 5G ile kontrol ediliyor. 5G teknolojisi üzerinden gerçek zamanlı yüksek hızda veri aktarımı da sağlanan bu yenilikçi uygulama ile Turkcell, bu çözümü 3GPP standartlarına uygun şebekede hayata geçirebilen dünyanın ilk operatörü oldu. Turkcell’in iş ortaklarıyla birlikte geliştirdiği bu çözümle düşük gecikmeli bağlantı ve 5G kapsama alanı sayesinde pilot ile drone arasındaki mesafe sınırı ortadan kalkıyor.



Türkiye’de ilk kez 3.5 GHz frekans bandı üzerinden sağlanan 5G teknolojisiyle kontrol edilebilen Turkcell 5G Drone, 360 derece 4K kamerasındaki canlı görüntüleri yine 5G üzerinden farklı konumda yer alan izleyicilere sanal gerçeklik (VR) gözlüklerinden izleyebilme fırsatı sunuyor. Drone uygulamalarına yeni bir boyut kazandıran bu çözüm sayesinde endüstriyel alanda petrol ve gaz boru hatlarının kontrolü ile tarım sektöründe tarlaların denetimi gibi işlemlerin daha güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde yapılması mümkün hale geliyor. Ayrıca, 360 derecelik 4K görüntü iletme özelliği sayesinde ise konser veya diğer çeşitli gösterilerin sanal gerçeklik gözlüklerine iletilmesi sağlanarak eğlence sektörüne yönelik yeni deneyimler de sunulabilecek.

Dünya çapında 5G alanında ilk olan bu yenilikçi projeye, Türkiye’de imza atmış olmaktan gurur duyduklarını belirten Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “İş ortaklarımızla sürdürdüğümüz bu çalışmalar 5G için yaptığımız hazırlıkların çok önemli bir parçası. Türkiye’nin 5G alanında söz sahibi olması için bu alandaki dünyanın önde gelen teknoloji firmalarıyla birlikte yerli girişimleri destekleyen ortak çalışmalar yürütüyoruz. Huawei Türkiye ve Lapis işbirliğiyle hayat bulan Turkcell 5G Drone da işte böyle bir çalışmanın ürünü. Türkiye’de yine bir ilk olan bu çalışma sayesinde bu alanda çözüm geliştirebilen dünya çapındaki ilk operatör olduk” diye konuştu.

Huawei Kablosuz Ağ Pazarlama ve Satış Çözümleri Bölümleri Bölüm Başkanı Walter Wang ise yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “Huawei Türkiye olarak, bu ülkenin teknolojik dönüşümüne, birçok farklı sektörde önemli faydalar sağlayacak bu işbirliğinin bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Tarımdan enerjiye, birçok önemli endüstrinin BT ile gelişimine ve verimliliğine, bu tür gelişmelerle daha fazla tanıklık edeceğiz. Bu proje aynı zamanda, 5G’nin yakın zamanda hayatımıza getireceği değişim ve kalite özelinde örnek teşkil ediyor. Gelecekte de Türkiye’nin teknoloji ile gelişimine yönelik her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğiz.”

Lapis Havacılık Teknolojileri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sevgi ise; “Lapis Havacılık Teknolojileri A.Ş Teknopark Ankara yerleşkesi içerisinde faaliyetlerini milli ve özgün yazılım tasarım ve yerli üretim ile sürdürüyor. Yerli girişimciler ile dünya devlerini buluşturan Turkcell’in böylesine önemli bir projede güvenerek bizle yola çıkması ve Türkiye de ilk olan bu çalışmada yer almamıza vesile olması bizleri onurlandırdı. Günümüzde drone’lar yaşantımızın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. 5G teknolojisi ile ilk olarak gerçekleştirilen bu teknoloji uygulaması bu alandaki hizmetlerin ayrılmaz bir parçası olacaktır’’ diye konuştu.

Günümüzde drone'lar Wi-Fi üzerinden kontrol edildiğinden özellikle kalabalık şehirlerde drone ile pilot arasındaki haberleşme mesafesi 500 metreye kadar düşerken drone’dan yüksek miktarda veri aktarımı da yapmak mümkün olamıyor. Düşük gecikmeli bağlantı ve yüksek hızda veri iletimine olanak sağlayan 5G teknolojisi sayesinde Turkcell 5G Drone, yüksek çözünürlüklü 4K görüntü ile mesafe sınırı olmadan kontrol edilebiliyor. Ayrıca düşük irtifada uçan ticari drone’ların sayısının artmasıyla hava trafiğinin yönetilmesi de çok önemli bir ihtiyaç haline geliyor. Hava trafiğinin yönetilmesine de katkı sağlayacak bu teknolojiyle ticari İHA ve drone’ların taşıma, lojistik, güvenlik, izleme, medya gibi pek çok sektörde kullanımı artacak.