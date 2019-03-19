Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre; yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6.2 milyon kişi iken son beş yılda yüzde 16 artarak 2018’de 7.2 milyon kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus (82 milyon) içindeki oranı 2014 yılında yüzde 8 iken, 2018’de yüzde 8.8’e yükseldi. Ortanca Yaş 32 Ortanca yaş, 2014 yılında 30.7 iken 2018 yılında 32 oldu. Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı yüzde 12.2 olurken mutlu olduğunu beyan eden yaşlıların oranı düştü. İnternet kullanan yaşlıların oranı ise yaklaşık 3.5 kat arttı. İnternet kullanan 65-74 yaş aralığındakilerin oranı Nisan 2014’te yüzde 5’ti. Bu, Nisan 2018’de yüzde 17’ye yükseldi. İşte, yaşlı nüfusa ilişkin ilginç veriler:

■ Okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfus oranı, 2013’te yüzde 23.9 iken 2017’de yüzde 19.6’ya düştü.

■ Yoksul yaşlı nüfus 2013’te yüzde 17.9 iken 2017’de yüzde 15.5 oldu.

■ 2017’de ölen yaşlıların yüzde 45.1’i dolaşım sistemi hastalığından hayatını kaybetti.

■ Yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10.2 olması öngörülüyor.

TÜRKİYE DÜNYADA 66'INCI SIRADA

● Türkiye, en yüksek yaşlı nüfus oranı sıralamasında 167 ülke arasında 66’ncı. Birinci sırada ise Monaco var.

● Türkiye’de 100 yaşın üstünde 5 bin 202 kişi bulunuyor.

● Yaşam süresi 78 yıl, erkekler için 75.3 yıl ve kadınlar için 80.8 yıl.

● Yaşlı nüfus oranı en yüksek il yüzde 18.3 ile Sinop. Bunu Kastamonu ve Artvin izliyor.

● Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu iller ise Şırnak ve Hakkari.

● Çalışma çağındaki 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden ‘yaşlı bağımlılık’ oranı, 2014’te yüzde 11.8 iken, 2018’de yüzde 12.9’a yükseldi.

● Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısı 2013’te 8 bin 797 iken, 2017’de 13 bin 601’e yükseldi.

● Mutlu olduğunu beyan eden yaşlıların oranı 2017’de yüzde 66.1’di. 2018’de yüzde 61.2’ye düştü.

● En önemli mutluluk kaynağı ise yüzde 71 ile aile ve yüzde 14.4 ile çocuklar.