Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Düzenlenen espor etkinlikleri ve yapılan espor yatırımları sektörün her geçen gün daha da büyümesini sağlıyor. 2018’de globalde 865 milyon dolarlık hacme ulaşan espor sektörünün 2019’da 1 milyar doları geçmesi bekleniyor. Dijital gücün etkisiyle esporun gün geçtikçe daha fazla kişiyi etkisi altına aldığına dikkat çeken Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir “Reflekslerin ve vücut koordinasyonunun gerilemeye başlamasıyla beraber esporda 25 yaş emeklilik yaşı olarak kabul ediliyor. Eskiden oyuncular 30 yaşına kadar espor alanında kariyerlerini sürdürebiliyordu ama bu yaş oranı 25’e indi. Sektörümüzde istisnai durumlara sahip 25 yaş üstü oyuncular da mevcut. Bu oyuncular hala başarılılar ama sayıları maalesef çok değil. Genç nüfusun bu yeni spor dalını takip ederek çok para kazanması mümkün. Profesyonel anlamda lisans alan kişiler sektöre adım atarak maaşlı sporcu olabiliyor” dedi.