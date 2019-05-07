Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

2015 yılında Barselona’da kurulan ve Türkiye’de de hizmet veren Glovo D serisi yatırım turunu 169 milyon dolar yatırım ile tamamladı. Uluslararası yatırım sermayesi şirketi Lakestar’ın liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda; pizza restoranları zinciri Papa John’s’un da sahibi olan Drake Enterprises başı çekerken, Avrupalı risk sermayesi şirketi Idinvest Partners ve teknoloji firmalarının büyümesini destekleyen Korelya Capital gibi yeni yatırımcılar da yer aldı. Kullanıcıların mobil uygulama üzerinden, yemekten market alışverişine, kişisel bakımdan hediyelik eşyaya kadar geniş bir ürün gamında diledikleri ürünü sipariş etmelerini sağlayan Glovo, bu yatırımla sunduğu müşteri deneyimini mükemmelleştirmeye odaklanacak. Bu hedefle mühendis ekibini büyütüp, hizmet ağını geliştirecek olan Glovo, yakın zaman önce Mühendislik Birimi Başkan Yardımcılığı görevini Mustafa Sezgin’e emanet etmişti.