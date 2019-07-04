Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sayan, Twitter hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerli ve milli uygulamaların önemine dikkati çeken Sayan, şunları kaydetti:



"Instagram, WhatsApp ve Facebook servislerindeki kesintiler, bu 3 şirketinhangi verileri birbiriyle ve başka kimlerle paylaştığı sorusunu akıllara getiriyor. Şeffaf bir şekilde sorunun kaynağını açıklamalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı. WhatsApp'tan resim yollayamayanlar için iyi ki yerli alternatiflerimiz var."