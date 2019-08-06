Osman Çobanoğlu ANKARA
Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yıl sonuna kadar bu amaçla bir yazılım sistemi hazırlanacak. Çalışma kapsamında; Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Kurumsal Stratejik Planların hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve performans ölçümü konusunda bilgisayar programları yazdırılacak. Bu programlar, kurumun bilgi işlem sistemine yüklenecek. Ardından ilgili kurum ve kuruluşlarla entegrasyon sağlanacak.
Kamu planlarına yazılımla takip
06.08.2019 - 09:04 | Son Güncelleme: 06.08.2019 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kamudaki program ve stratejik planların izlenmesi ve aralarında uyum sağlanması için, önemli bir sistem hayata geçirilecek.
Osman Çobanoğlu ANKARA
Etiketler : yazılım,
642046 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/642046.aspx
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