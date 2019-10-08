Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Onlarca kategoride binlerce ürünün indirimlerle satışa sunulacağı festival için tüm hazırlıklarını tamamlayan n11.com, 7 Ekim itibarıyla kampanya sayfaları kullanıcılara açtı. Kullanıcılar; hafta içi 09.00-11.00, 15.00-17.00, 19.00-21.00 saatleri arasında ve hafta sonu 11.00 ve 18.00 saatlerinde tek tıkla hesaplarına yükleyecekleri kuponları 11 Kasım günü kullanabilecek. 4 Kasım’dan 8 Kasım’a kadar ise her gün 09:00’da kupon satın alma şansı yakalayacak. Ayrıca kullanıcılar n11.com’un mobil uygulamasında her gün saat 20.00’de açılacak Kuponmatik’le sürpriz indirim kuponları kazanacak.