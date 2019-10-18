Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Her alanda bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Dünya genelinde şu an yaklaşık 7 milyar cihaz IoT özelliği sayesinde birbiriyle iletişim hâlinde ve bu sayının 2025 yılına kadar üç katına çıkması bekleniyor. Kamu hizmetleri ile işletmeler de hizmetlerini bir bir dijital ortama taşıyor. Dijitalleşmenin ortaya çıkardığı muazzam bilgi ve veri ise bir çok tehlikeyi beraberinde getiriyor. Türkiye’nin en büyük entegre operatörü Türk Telekom, İstanbul Esenyurt’taki Türkiye’nin en büyük veri merkezi ve Ankara’daki Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezi ile bini aşkın müşterisinin verisini koruma altına alıyor. Türk Telekom’dan veri merkezi hizmeti alan müşterilere Firewall, IPS, DDoS gibi güvenlik hizmetleri de veriliyor. Siber güvenlik alanındaki hizmetler bununla da sınırlı değil. Türkiye’deki en büyük izleme alanına ve en büyük kapasiteli DDoS koruma altyapısına sahip merkezde siber olay yönetimi, siber tehdit istihbarat servisleri, hizmet sürekliliğinin izlenmesi gibi tüm siber güvenlik hizmet ve ürünleri, yerel ve coğrafi yedekli olarak kurumsal müşterilerle buluşuyor.

Ayrıca, millî güvenliğin bir parçası olarak Türkiye’nin verisinin ve iletişim altyapısının siber tehditlere karşı korunmasında da Türk Telekom’un yeni Siber Güvenlik Merkezine büyük iş düşüyor. Türk Telekom, siber saldırıların yol açabileceği geri dönülemez itibar hasarları ve ciddi maddi kayıpları önlemek, vatandaşların şahsi bilgilerini korumak ve ülkemizin ulusal güvenliğini sağlamak adına siber güvenliğe yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan bu yatırımlar sayesinde, yeni çıkan güvenlik ürün ve servisleri de, dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezinde müşterilerin hizmetine sunuluyor.