Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Ayrıca her ayın son perşembe, cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Huawei Servis Günleri, Kadıköy Servis Merkezinde de geçerli olacak. Her türlü telefon onarımda da 100 TL’ye varan indirimler Huawei sahiplerini bekliyor. Huawei Servis Günleri, ayda bir kere teknik servise kendisi gelip cihazı elden teslim eden kullanıcılar için geçerli oluyor. Kullanıcılar model fark etmeksizin telefonlarını doğrudan Huawei teknik servisine getirdiklerinde, yalnızca bir saat içinde arıza giderilip telefon kendilerine teslim ediliyor.