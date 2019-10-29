Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye’nin Kuzey Suriye’deki başarısını hazmedemeyen terör örgütleri bu defa da sanal dünya üzerinden siber saldırılara geçti. PKK-PYD terör örgütü Almanya, Holllanda ve Fransa üzerinden siber saldırı düzenlerken, FETÖ terör örgütü de ABD ve Kanada üzerinden saldırılara destek verdi. DDOS adı verilen yöntemle yapılan siber saldırıda Garanti Bankasının altyapısı işlemez hâle geldi. Kullanıcılar uzun süre bankaya giriş yapamazken GSM operatörleri ve hosting firmaları da saldırılardan menfi yönde etkilendi. Yaklaşık iki gün boyunca süren saldırılara karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç “Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı tedbirlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir. Diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşlar da bildiğimiz kadarıyla gereken çalışmaları yürütmektedirler. Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom’un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır. Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir” dedi. Garanti Bankası da resmî Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada internet trafiğinde meydana gelen yavaşlığı kabul ederken problemlerin giderildiği belirtildi.

İÇERİDEN DE SALDIRI YAPILDI

Konu hakkında bir açıklama yapan Privia Security Kurucusu ve Siber Güvenlik Araştırmacısı Eyüp Çelik de “Türkiye dışına çıkış ve geliş trafiklerinin denetime alınmasına rağmen saldırının ülke içerisindeki bir bankanın IP adreslerinin taklit edilmesi (Spoof) sebebi ile saldırı bir süre daha Türkiye içinden Türkiye’ye doğru devam ederek sistemlerin servis dışı kalmasına sebep oldu. Bütün bunlardan da anlaşılacağı üzere siber saldırılar sadece yurt dışından gelmemekte, sistemler Türkiye içinde de diğer ağlara içten saldırı gerçekleştirebilmektedir.

Pazar gününe denk gelen bu saldırı eğer hafta içi yaşanmış olsaydı, hizmet kesintisinden kaynaklanan direkt ve dolaylı zarar çok daha büyük olacaktı. Bu saldırıdan dersler çıkarılmalı ve ülkemizin güvenliğini sağlamak adına altyapıdan başlanarak iyileştirmelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir” dedi.

DDOS NEDİR?

DDoS yani Distributed Denial of Service (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırıları daha çok sistemi kitlemek ve erişimi engellemek için yapılıyor. Bu tür ataklarda virüs bulaştırılan bilgisayar ve cihazlar belirlenen hedeflere aynı anda binlerce farklı noktadan saldırı yapıyor. Bu saldırı türünde kişisel bilgilerin çalınması gibi bir durum söz konusu değil.