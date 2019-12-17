Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Bir zamanlar piyasalarda fırtınalar gibi esen Apple gözden düşüyor. REM People tarafından yapılan araştırmaya göre dünyadaki tüketici davranışlarına paralel paralel olarak Türklerin Apple markasına olan sadakati yüzde 60’tan yüzde 20’ye kadar gerilerken Çinli akıllı telefon üreticileri yükselişe geçti. 40’a yakın ülkede firmaların satış, pazarlama, tanzim, teşhir, fiyat ve perakende performanslarını ölçümleyen REM People’ın CEO’su Bülent Peker, tüketicilerin yoğun bir ürün arzıyla karşı karşıya kaldığını belirterek “Bu da tüketici davranışlarını etkiliyor. Yaptığımız araştırmalara bize müşterilerin belirli markalara olan sadakatinin azaldığını gösteriyor. FMCG’de yani tüketici ürünlerinde marka sadakati ortalama yüzde 5’lere kadar geriledi” dedi.



HUAWEİ, OPPO VE XIOAMI YÜKSELİŞTE

Hâlâ en yüksek marka sadakati teknoloji ürünlerinde olsa da bu durumun her geçen gün azaldığına dikkat çeken Peker “Marka sadakatinin en yüksek olduğu ürün gurupları akıllı telefon ve tabletler. Teknolojide marka sadakati yüzde 25’ler civarında. Ancak orada da önemli düşüşler var. Apple dünyada kan kaybediyor. Türkiye’deki tüketici eğilimi de gelişmiş ülkelere paralel olarak seyrediyor. Türkiye’de Apple’ın yüzde 60’larda olan marka sadakati yüzde 20’lere düştü. Huawei ve Samsung marka sadakatini artırdı. Samsung üç, dört yıldır artırıyordu ama Huawei ve Xiaomi son dönemde hızlandı. Apple düşüşteyken Huawei, Xiaomi ve Oppo yükseliyor. Diğer taraftan Android pazarı da büyümeye devam ediyor” diye konuştu.



3,5 SANİYEDE KARAR VERİYOR

Peker, son 10 yılda tüketicilerin satın alma davranışlarının da değiştiğini belirterek şunları kaydetti: Mobil, e-Ticaret, internet, dijital ticaret gelişti. İnsanların alışverişe bakış açısı ve alışkanlıkları değişti. Eskiden Türkiye’de alışveriş öncesinde hazırlanan bir listeyle yapılan alışveriş yerine artık mağaza içerisindeyken satın alma kararları veriliyor. Yani artık planlı alışverişin sonuna gelindi. Yapılan araştırmalar markette tüketicinin aklındaki her bir ürün için fazladan 1,7 ürün daha aldığını gösteriyor. Tüketiciler ürünü almak için rafın karşısına geçtiklerinde ortalama 3,5 saniye içerisinde satın alma kararını veriyor. Tüketicinin satın alma kararını yüzde 70’inden fazlasını etkileyen unsurlardan biri ise mağaza içerisindeki tanzim teşhir uygulamalar. Kararın en büyüğü mağaza içinde veriliyor. Tüketiciler rafı en güçlü ve büyük olan markayı güçlü marka olarak algılayıp tercih ediyor.



PAZAR, ÇİNLİLERİN ELİNE GEÇİYOR

¥ Apple’ın dünyada zayıflamasının sebebi olarak ilk sırada pazarların doyması olarak gösteriliyor. Akıllı telefon pazarı 1 milyar 420 milyon adede ulaştı.

¥ Çin’in dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticisi olmasından sonra Asya pazarında savaş başladı. Uzak Doğu’da Huawei, Oppo, Xiaomi gibi üreticilerin kendilerini geliştirmesiyle birlikte Apple’a yönelik talep azaldı.

¥ Çinli üreticiler teknik özelliklerinin yanında fiyatlarıyla da Apple’a kafa tutuyor. Neredeyse üçte biri fiyatla satışa sunulan Çinli akıllı telefonlar işlemci, ekran ve kamera özellikleriyle Apple’ı aratmıyor.

¥ Dünyada yaşanan ekonomik durgunluk sebebiyle tüketicinin alım gücü azalırken, telefon fiyatlarının sürekli artması satışları olumsuz etkiliyor.

¥ Yeni teknoloji üretme konusunda yetersiz kalan Apple tüketicilerin beklentilerini karşılamakta zorlanıyor.



Efsane Cuma’da indirim yerine fiyat artırdılar

Bülent Peker, Efsane Cuma indirimlerinin tamamen bir aldatmacaya dönüştüğünü belirterek “Perakendeci insertlerinden yaptığımız araştırmaya göre markete yani temel ihtiyaç kategorilerine uğramadı. En çok indirim bebek ürünleri, kozmetik ve kişisel bakımda oldu. Ancak yurtdışındaki gibi yüzde 50, 70’e varan indirimler çok az yapıldı. Gelecek yıl kamuoyu ile şeffaflık adına raporlar yayınlayacağız. Belirli sektörlerde mağazalarda ürünlerin son altı aylık performansıyla özel günlerdeki fiyatları takip edeceğiz. Vatandaşı da buna dâhil edeceğimiz bir platform oluşturacağız. Vatandaş bu sisteme fiyat bilgisi ve ihbar girebilecek. Binlerce ürün ve markada indirim adı altında Türkiye ve dünyada vurgun yapılıyor. Türkiye’de özellikle online satış tarafında indirim yerine fiyat artışı yapıldığını görüyoruz” dedi.