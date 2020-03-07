Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Çin, Hindistan, Bangladeş ve Etiyopya’da fabrikaları bulunan firma dünyadaki en büyük ilk 10 telefon üreticisinden biri olarak gösteriliyor. Afrika pazarında liderliği elinde bulunduran firma kendi Andoid’in yanı sıra kendi işletim sistemi Hi-OS’u kullanıyor.

Yüksek kaliteli ürünler ve sağlam bir servis ağı ile hizmet vereceklerini ifade eden Tecno Mobile Türkiye ve Orta Doğu Bölge Yöneticisi Talha Masharka, Türkiye’de yüzde 3 Pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Tecno Mobile Türkiye Ülke Müdürü Yardımcısı Ender Tunç da Türkiye’nin Tecno Mobile için kilit öneme sahip olduğunu belirterek “Türk tüketicilerin ihtiyaçlarına özel cihazlar üreteceğiz“ dedi. 1.649 TL fiyatla satışa sunulan Camon 12 Air, 6,55 inçlik ekran, 4 GB RAM + 64 GB ROM (128 GB’ye kadar yükseltilebilir), üçlü arka kamera (16 MP + 2 MP + 5MP), 8 MP AI selfie kamera ve 4.000 mAh batarya ile geliyor. 6,52 inçlik bir ekrana sahip olan Spark 4 Lite ise 2 GB RAM + 32 GB ROM (128 GB’ye kadar yükseltilebilir), 8MP kamera ve 4.000 mAh batarya ile donatıldı. Cihazın Türkiye fiyatı ise 1.049 TL.