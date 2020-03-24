Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

6,4 inçlik Super AMOLED ekrana sahip Galaxy M31’de dört kamera dizlimi ile geliyor. Arkada 64 MP çözünürlüğündeki ana kameraya 5 MP makro ve 8 MP ultra geniş açılı kameranın yanı sıra 5 MP derinlik algılama sensörü eşlik ediyor. 4K çekim yapabilen telefonun ön tarafında ise 32 MP’lik selfie kamerası yer alıyor. 3GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemciden güç alan telefon 6.000 mAh’lık bir bataryaya sahip. 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği ile satışa sunulan telefonun fiyatı 2.799 TL.