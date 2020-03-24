Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

CBOT’un Koronavirüsü Bilgi Asistanı ile vatandaşlar doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşacak. Koronavirüsü Bilgi Asistanı’na www.koronabot.com sayfasından erişilebildiğini belirten CBOT Kurucu ve CEO’su Mete Aktaş “Şimdilik 20 ana başlıkta gelebilecek yüzlerce farklı soruya cevap verebilen bu dijital asistan Sağlık Bakanlığı ile diğer bakanlıkların resmi sitelerindeki ve Twitter hesaplarındaki açıklamaları baz alıyor ve oradaki güncellemeleri takip ediyor. Koronavirüs Bilgi Asistanı’na bir günde milyonlarca çok farklı konuda mesaj geleceğini öngörüyoruz” dedi.