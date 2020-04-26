Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Buna göre, 7-14 yaş arası çocuklar dijital platformlar üzerinden açılacak sınıflar aracılığıyla kodlama öğrenebilecek. Yarını Kodlayanlar Online Eğitimleri ile yaz sonuna kadar 10 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel “Uzaktan eğitim uygulamalarına Yarını Kodlayanlar Online Eğitimlerimiz ile destek veriyoruz. Bugüne kadar sınıf ortamında sürdürdüğümüz Yarını Kodlayanlar eğitimlerimizi online ortama taşıyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, bu dönemde de çözümün parçası olmaya ve teknolojiyi insan hayatını iyileştirmek için kullanmaya devam edeceğiz” dedi.