Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Satış işlemi Rekabet Kurumunun onayının ardından resmî olarak tamamlanacak. Satın alımın ardından Payguru'nun yönetiminde ve operasyonlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Payguru Yönetim Kurulu Başkanı Işık Uman ve Payguru Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ergüney, birleşmeden sonra oluşacak bölgesel pozisyonlarda görev alacak.

Orta Doğu ve Afrika'nın (MEA) önde gelen ödeme çözüm sağlayıcısı olan TPAY MOBILE, üye iş yerlerinin tek bir entegrasyon yoluyla 580 milyondan fazla tüketiciden mobil ödeme veya dijital cüzdan uygulamaları aracılığıyla ödeme kabul etmesini sağlıyor.