Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Monster Gaming Lab’a başvuran en iyi beş girişim, kuluçka, hızlandırma ve yatırım fırsatlarından yararlanabilecek. Monster Notebook Kurucu ve CEO’su İlhan Yılmaz oyun sektörünün çok ciddi fırsatlar sunduğunu belirterek “Bugün Türkiye’de 100’e yakın oyun firması var. İleride bu firmaların sayısı ve başarıları daha da artacak. Monster Gaming Lab ile girişimlerin oyun geliştirme süreçlerinde ihtiyaç duydukları know-how’ı onlara sağlayacak, onları ekosistemin önemli paydaşları ile bir araya getireceğiz. Henüz ilkini gerçekleştirdiğimiz bu proje, ilerleyen dönemde güçlenerek daha fazla girişimciye ulaşacak” dedi. Her aşamadan girişimin başvurabileceği programa başvurular 4 Eylül’de başlıyor.