Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Apple'ın merakla beklenen modeli iPhone 12, 13 Ekim'de tanıtılacak. Ancak iddialara göre kutu içerisinde şarj aleti olmayacak. Yani iPhone kullanıcıları telefonun yanında şarj aleti için de para ödemek zorunda kalacak.