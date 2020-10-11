ÖMER TEMÜR
Apple'ın merakla beklenen modeli iPhone 12, 13 Ekim'de tanıtılacak. Ancak iddialara göre kutu içerisinde şarj aleti olmayacak. Yani iPhone kullanıcıları telefonun yanında şarj aleti için de para ödemek zorunda kalacak.
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ÖMER TEMÜR
Apple'ın merakla beklenen modeli iPhone 12, 13 Ekim'de tanıtılacak. Ancak iddialara göre kutu içerisinde şarj aleti olmayacak. Yani iPhone kullanıcıları telefonun yanında şarj aleti için de para ödemek zorunda kalacak.
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