Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Digital 2020 October Global Statshot raporunun sonuçları açıklandı. Söz konusu rapor ile global internet kullanıcı sayısı ve sosyal medya alışkanlıkları netlik kazandı.

TheNextWeb'in haberine göre, dünya genelindeki sosyal medya kullanıcı sayısı 4 milyar bandını geçti. Global sosyal medya kullanıcı sayısı 4.14 milyar olarak belirlendi.

Başka bir deyişle 7.81 milyar insana ev sahipliği yapan gezegenimizin yarısından fazlası sosyal medya kullanıcısı.

Ayrıca istatistikler, herhangi bir kullanıcının uyanık olduğu sürenin yüzde 15'ini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor.

Raporda yer alan bir başka bilgiye göre, dünya genelinde cep telefona sahip kişi sayısı 5.2 milyar, internete erişimi olan kişi sayısı ise 4.66 milyar oldu.

Eylül ve ekim ayında gerçekleştirilen internet trafiği verilerini baz alarak yapılan aynı araştırma ile en çok ziyaret edilen internet siteleri belli oldu.

Listenin zirvesinde Google yer aldı. Google'ı şirketin video servisi YouTube ve Facebook takip etti.

Dijital ansiklopedi Wikipedia ve online alışveriş platformu Amazon ise kendilerine ilk 5'te yer buldu. (NTV)