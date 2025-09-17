TEKNOFEST'in finalistleri Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuştu! Biri 11, diğeri 13 yaşında, sera projesi ile tarıma katkı sağlıyorlar

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki en prestijli etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST’te bu yıl dikkat çeken projelerden biri, iki genç öğrencinin geliştirdiği çevre dostu tarım çalışması oldu.

HENÜZ 11 VE 13 YAŞINDALAR

Henüz 11 yaşındaki Arda Akbaş ve 13 yaşındaki Oğuz Koray Baran, seralarda meydana gelebilecek afetlere karşı geliştirdikleri yenilikçi projeleriyle Afet Yönetimi kategorisinde finale kalmayı başardı.

Projenin amacı, seralarda yaşanabilecek sel, su baskını ve yangın gibi felaketlere karşı bitkileri korumak, suyun daha verimli kullanılmasını sağlamak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek.

TARIMA DESTEK VERECEK PROJE

Arda ve Oğuz’un projesi, afet anında seraların nasıl korunabileceğine dair pratik bir çözüm sunuyor. Sel sırasında seraya yerleştirilen drenaj boruları ve su seviye sensörü devreye giriyor.

Henüz 11 yaşında olan Akbaş, Turkiyegazetesi.com.tr için verdiği röportajda, projelerine dair şu bilgileri verdi:

Fazla su hızlıca tahliye edilerek bir depoya aktarılıyor. Depoda biriken bu su ise, toprak nemi azaldığında bitkilerin sulanmasında kullanılıyor. Ayrıca yangın gibi acil durumlarda da hazır bekletilen bu su, afetlere anında müdahale için değerlendiriliyor. Böylece hem bitkiler korunuyor hem de suyun boşa gitmesi engellenerek sürdürülebilir bir sistem oluşturuluyor.

Küçük yaşta büyük bir vizyon ortaya koyan iki öğrenci, TEKNOFEST gibi dev bir platformda finale kalmanın mutluluğunu yaşıyor.