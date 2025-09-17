Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > TEKNOFEST'in finalistleri Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuştu! Biri 11, diğeri 13 yaşında, sera projesi ile tarıma katkı sağlıyorlar

TEKNOFEST'in finalistleri Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuştu! Biri 11, diğeri 13 yaşında, sera projesi ile tarıma katkı sağlıyorlar

Editör:
- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri

11 yaşındaki Arda Akbaş ve 13 yaşındaki Oğuz Koray Baran, TEKNOFEST’te finalist olan çevre dostu tarım projeleriyle seraları sel, su baskını ve yangın gibi afetlere karşı koruyor ve suyun verimli kullanımını sağlıyor. Genç mucitler geliştirdiği bu yenilikçi sistemle, sürdürülebilir tarımı desteklemeyi amaçlıyor.

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki en prestijli etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST’te bu yıl dikkat çeken projelerden biri, iki genç öğrencinin geliştirdiği çevre dostu tarım çalışması oldu.

TEKNOFEST'in finalistleri Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuştu! Biri 11, diğeri 13 yaşında, sera projesi ile tarıma katkı sağlıyorlar - 1. Resim

HENÜZ 11 VE 13 YAŞINDALAR

Henüz 11 yaşındaki Arda Akbaş ve 13 yaşındaki Oğuz Koray Baran, seralarda meydana gelebilecek afetlere karşı geliştirdikleri yenilikçi projeleriyle Afet Yönetimi kategorisinde finale kalmayı başardı.

Projenin amacı, seralarda yaşanabilecek sel, su baskını ve yangın gibi felaketlere karşı bitkileri korumak, suyun daha verimli kullanılmasını sağlamak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek. 

TEKNOFEST'in finalistleri Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuştu! Biri 11, diğeri 13 yaşında, sera projesi ile tarıma katkı sağlıyorlar - 2. Resim

TARIMA DESTEK VERECEK PROJE

Arda ve Oğuz’un projesi, afet anında seraların nasıl korunabileceğine dair pratik bir çözüm sunuyor. Sel sırasında seraya yerleştirilen drenaj boruları ve su seviye sensörü devreye giriyor.

Henüz 11 yaşında olan Akbaş, Turkiyegazetesi.com.tr için verdiği röportajda, projelerine dair şu bilgileri verdi:

Fazla su hızlıca tahliye edilerek bir depoya aktarılıyor. Depoda biriken bu su ise, toprak nemi azaldığında bitkilerin sulanmasında kullanılıyor. Ayrıca yangın gibi acil durumlarda da hazır bekletilen bu su, afetlere anında müdahale için değerlendiriliyor. Böylece hem bitkiler korunuyor hem de suyun boşa gitmesi engellenerek sürdürülebilir bir sistem oluşturuluyor.

Küçük yaşta büyük bir vizyon ortaya koyan iki öğrenci, TEKNOFEST gibi dev bir platformda finale kalmanın mutluluğunu yaşıyor.

DEM Parti'den komisyona "Öcalan" çağrısı: Meclis'e gelsin konuşsunMilyar dolarlık F-35 programına bir darbe daha! İki jet peş peşe acil iniş yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galata Kulesi TEKNOFEST’in ışığıyla parladı - TeknolojiGalata Kulesi TEKNOFEST’in ışığıyla parladıiPhone'lara iOS 26 güncellemesi geldi, şarj sorunu ortaya çıktı! Apple'dan açıklama var - TeknolojiGüncelleme geldi şarj sorunu ortaya çıktı!Bağımsızlığın izinde, teknolojinin zirvesinde; TEKNOFEST İstanbul başlıyor! - TeknolojiTEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyorTEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor! Dağıtılacak ödül miktarı dudak uçuklattı - TeknolojiSon 1 gün kaldı! TEKNOFEST kapılarını açıyorGoogle, Trump'ın ziyareti öncesi İngiltere'ye para akıttı! 7 milyar dolarlık yatırım geldi - TeknolojiGoogle'dan İngiltere'ye 7 milyar dolarlık yatırımApple cihazları için büyük güncelleme! İşte tüm özellikler ve uyumlu modeller - TeknolojiApple cihazları için büyük güncelleme!
Sonraki Haber Yükleniyor...