Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > TEKNOFEST'te Türkiye Gazetesi'ne yoğun ilgi! Özel arşivimiz beğeni topladı

TEKNOFEST'te Türkiye Gazetesi'ne yoğun ilgi! Özel arşivimiz beğeni topladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TEKNOFEST&#039;te Türkiye Gazetesi&#039;ne yoğun ilgi! Özel arşivimiz beğeni topladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TEKNOFEST heyecanı bu kez İstanbul'da yaşanıyor. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği Türkiye Gazetesi standında ise 55 yıllık arşivimizden özel içerikler büyük beğeni topladı.

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 17 Eylül itibarıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. 21 Eylül’e kadar sürecek festival boyunca her gün dopdolu etkinlikler teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.

TEKNOFEST'te Türkiye Gazetesi'ne yoğun ilgi! Özel arşivimiz dikkat çekti - 1. Resim

TÜRKİYE GAZETESİ STANDINA YOĞUN İLGİ

Türkiye Gazetesi, TEKNOFEST 2025’te M-08 numaralı standında okurlarıyla buluşuyor.

Stant daha ilk günden yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen standımızda, hem arşivimizden özel içerikler hem de festival heyecanını yansıtan güncel çalışmalarımız büyük beğeni topladı.

TEKNOFEST'te Türkiye Gazetesi'ne yoğun ilgi! Özel arşivimiz dikkat çekti - 2. Resim

ÖZEL HAZIRLADIĞIMIZ ARŞİV DİKKAT ÇEKTİ

Festivalin bugünkü başarısına zemin hazırlayan önemli gelişmeleri, arşivlerden derlenen özel haberlerle ziyaretçilere yeniden hatırlatıyoruz. Türkiye Gazetesi standında, teknolojiye yön veren projelerin hikâyeleri ve geçmişten günümüze uzanan yolculuk da okuyuculara sunuluyor.

Ziyaretçiler, hem gazetemizin köklü arşivine tanıklık ediyor hem de TEKNOFEST’in heyecanını bizimle birlikte yaşıyor.

TÜRKİYE GENÇLİK VE XTG SPOR STANDALARINDA DA YOĞUN İLGİ

Hava gösterileri, konserler, bilim şovları ve eğitici atölyelerle dopdolu bir program sunan TEKNOFEST 2025, 17 Eylül itibarıyla ziyaretçilere kapılarını açtı.

Festivalde, Türkiye Gazetesi, Türkiye Gençlik ve XTG Spor da kurdukları stantlarla yerlerini aldı. Daha ilk günden büyük ilgi gören stantlar arasında özellikle Türkiye Gençlik öne çıkarak ziyaretçilerin yoğun ilgisini topladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hititler döneminden kalma! Yerin 150 metre aşağısında... Nefes alabilmek için geliyorlarKızılcık Şerbeti senaryosu değişti mi, yeni bölüm tekrar mı çekilecek? 105. bölüm merakla bekleniyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs cevabı: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek - GündemNetanyahu'ya 27 yıl öncesini hatırlattı!MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da! - GündemMİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da!CHP kongresinin itirazına ret - GündemCHP kongresinin itirazına retEdirne Belediyesi'nde 'cinsel taciz' iddiası! 3 erkek öğrenci anlattı, aileler savcılığa koştu - Gündem3 erkek öğrenci anlattı, aileler savcılığa koştuDiyarbakır'da utandıran görüntüler! Veliler, okulda öğretmen darbetti - GündemVeliler, okulda öğretmen darbettiTrafikte ambulanslar için yeni çözüm! Artık araç radyolarında anons duyulacak - GündemArtık araç radyolarında anons duyulacak
Sonraki Haber Yükleniyor...