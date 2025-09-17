TEKNOFEST'te Türkiye Gazetesi'ne yoğun ilgi! Özel arşivimiz beğeni topladı

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 17 Eylül itibarıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. 21 Eylül’e kadar sürecek festival boyunca her gün dopdolu etkinlikler teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.

TÜRKİYE GAZETESİ STANDINA YOĞUN İLGİ

Türkiye Gazetesi, TEKNOFEST 2025’te M-08 numaralı standında okurlarıyla buluşuyor.

Stant daha ilk günden yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen standımızda, hem arşivimizden özel içerikler hem de festival heyecanını yansıtan güncel çalışmalarımız büyük beğeni topladı.

ÖZEL HAZIRLADIĞIMIZ ARŞİV DİKKAT ÇEKTİ

Festivalin bugünkü başarısına zemin hazırlayan önemli gelişmeleri, arşivlerden derlenen özel haberlerle ziyaretçilere yeniden hatırlatıyoruz. Türkiye Gazetesi standında, teknolojiye yön veren projelerin hikâyeleri ve geçmişten günümüze uzanan yolculuk da okuyuculara sunuluyor.

Ziyaretçiler, hem gazetemizin köklü arşivine tanıklık ediyor hem de TEKNOFEST’in heyecanını bizimle birlikte yaşıyor.

TÜRKİYE GENÇLİK VE XTG SPOR STANDALARINDA DA YOĞUN İLGİ

Hava gösterileri, konserler, bilim şovları ve eğitici atölyelerle dopdolu bir program sunan TEKNOFEST 2025, 17 Eylül itibarıyla ziyaretçilere kapılarını açtı.

Festivalde, Türkiye Gazetesi, Türkiye Gençlik ve XTG Spor da kurdukları stantlarla yerlerini aldı. Daha ilk günden büyük ilgi gören stantlar arasında özellikle Türkiye Gençlik öne çıkarak ziyaretçilerin yoğun ilgisini topladı.