TEKNOFEST 2025 rekor katılımla dünya gündeminde! "Böylesi görülmedi..."

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açan TEKNOFEST 2025, yalnızca milyonlarca ziyaretçiyi değil, dünya basınını da etkisi altına aldı. Reuters’tan Les Echos’a, Azerbaycan medyasından Yunan basınına kadar pek çok yayın, festivalde öne çıkan Milli Uçak Gemisi MUGEM üzerine odaklandı.

REUTERS: ERDOĞAN MUGEM'İ TANITTI

Reuters, “Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve havacılık etkinliği TEKNOFEST, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde 17 Eylül 2025’te İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açtı” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Pakistan medyası da TEKNOFEST’i manşetlerine taşıdı. Haberlerde, İstanbul’da düzenlenen festivalin uluslararası ilgi gördüğü, farklı ülkelerden katılımlarla büyüdüğü ve Türkiye’nin teknoloji alanındaki öncülüğünü pekiştirdiği vurgulandı.

AZERBAYCAN BASINI: DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ FESTİVALİ

Azerbaycan medyası TEKNOFEST’i, “dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali” olarak tanımladı. Haberlerde, 54 ana kategoride yarışmalar, milyonlarca liralık ödüller ve uluslararası katılım öne çıkarıldı.

FRANSA BASINI LES ECHOS: DİKKATLERİ ÇEKTİ

Fransız ekonomi gazetesi Les Echos, Türkiye’nin hızla büyüyen teknoloji ve savunma ekosistemine dikkat çekti. Haberde, TEKNOFEST’in küresel ölçekte ilgi topladığı, MUGEM projesinin ise özellikle savunma çevrelerinde yakından izlendiği belirtildi.

YUNAN BASINI: TEPKİLİ TAKİP

Yunan Protothema gazetesi ise etkinliğe katılımın yüksek olduğunu yazdı. TEKNOFEST İstanbul’a bu yıl 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu. Katılımcılar, 58 ana ve 137 alt kategoride kıyasıya yarışacak. Ön elemeyi geçen takımlar toplamda 85 milyon TL’nin üzerinde destek alırken, dereceye girenlere ise 65 milyon TL’nin üzerinde ödül dağıtılacak.

HAVA GÖSTERİLERİ VE TEKNOLOJİ SERGİLERİ

Açılış töreninde paramotor, Hürkuş ve SOLOTÜRK nefes kesen gösteriler yaptı. Festival boyunca ATAK helikopterleri, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı da gökyüzünde olacak.

Katılımcıları ayrıca bilim pavilyonu, atölyeler, simülasyon alanları, planetaryum, TEKNOFEST Zaman Tüneli ve milli savunma araçlarının sergilendiği özel bölümler bekliyor. Öğrenciler için ilk uçuş deneyimi de sunulacak.

11 MİLYONA YAKIN ZİYARETÇİ

2018’den bu yana düzenlenen TEKNOFEST bugüne kadar yaklaşık 11 milyon ziyaretçiyi ağırladı. İstanbul’daki bu 12’nci buluşmada ise rekor bir katılım bekleniyor.

KONSERLERLE FESTİVAL COŞKUSU

Festival kapsamında ünlü sanatçı Kıraç, 19 Eylül’de saat 19.00’da sahneye çıkarak müzikseverlerle buluşacak.

ÜCRETSİZ KATILIM

TEKNOFEST İstanbul’a giriş ücretsiz. Ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırmaları gerekiyor. Festival alanı her gün 09.00 – 19.00 saatleri arasında açık olacak.