Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye’nin resmî bir temsilci bulundurma şartını belirlenen süre içerisinde yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a ikinci yaptırım olan otuzar milyon TL’lik cezalar kesildi. 31 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Medya Kanunu kapsamında Türkiye’den günlük bir milyondan fazla erişim elde eden platformların Türkiye’de bir kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekiyor. Rus menşeli VK platformu, kanun kapsamında Türkiye’de temsilcilik açan tek platform olurken Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a geçen ay onar milyon TL ceza kesilmişti. Bu ay ikinci aşama devreye girdi ve otuzar milyon TL’lik yeni ceza kesildi. Şirketler cezanın ardından bir ay içinde temsilci bildirir ve cezayı öderlerse cezalar dörtte bir oranında düşecek. Yapılan görüşmelerde sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilcilik açmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor. Özellikle Twitter'ın Türkiye'nin diğer ülkelere de örnek olacağı korkusuyla en fazla ayak direyen şirket olduğu belirtiliyor. Peki bundan sonra ne olacak? Temsilci belirlemeyen şirketlere beş aşamalı ceza uygulanıyor. İlk iki aşama devreye girdi. Bu platformlar temsilci tayin etmemeye devam ederse sırasıyla şu cezalar devreye girecek: 30 milyon TL’lik cezanın resmen duyurulmasının ardından, sonraki 30 gün içerisinde temsilci belirlemeyen platformlara Türkiye’den reklam verilmesi yasaklanacak. Sonraki üç ayda yükümlülükler yerine getirilmezse yüzde 50’ye kadar bant daraltma cezası uygulanacak. En son aşamada ise trafik bant genişliği yüzde 90’a kadar daraltılacak.