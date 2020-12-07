Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle pandemi döneminde uzaktan çalışmaya adapte olabilmek adına platforma pek çok yeni özellik getiren WhatsApp bir kez daha gündemde.

Ancak 1.5 milyar aktif kullanıcısı olan platform bu defa yeni özelliği ile değil, aldığı bir karar ile gündemde.

Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, gelecek yıl sunacağı tüm güncellemeleri, kullanıcılara uygulama üzerinden duyurma kararı aldı.

WABetaInfo’nun ulaştığı bilgiye göre, platform uygulama içi bildirimler ile kullanıcılarını yenilikler hakkında bilgilendirecek.

Aynı habere göre, söz konusu karar 2021 yılı itibari ile uygulamaya konulacak.