Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yapay zekâ, grip salgınıyla mücadelede devreye giriyor. Yesil Science tarafından geliştirilen yapay zekâ tabanlı uygulama FluAI nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını anında tespit ediyor. Hastanelerde uzun bekleme süreleri, muayene ve ulaşım maliyetleri, hastaneden enfeksiyon bulaşma riski, hastanelerin yoğunluğu karşılayamaması gibi problemleri ortadan kaldıran FluAI; hastalık belirtisi gösteren kişilerde hastaların ateş, öksürük ve benzeri şikâyetleri ile boğazının fotoğrafı üzerinden analiz yaparak hastalık durumu hakkında bilgi ve öneriler sunuyor. Uygulama koronavirüsün teşhisinde de yardımcı olacak.

Uygulama ile gereksiz antibiyotik kullanımının da önüne geçmek istediklerini belirten Yesil Science Kurucusu Yusuf Yeşil, “Günümüzde kişilerin yüzde 95'i sağlık bilgisi aramasını internetten yapıyor ve bunun sonucunda üst solunum enfeksiyonu sebebiyle alınan antibiyotiklerin yüzde 50’si ise gereksiz yere kullanılıyor. 2050 yılında antibiyotik direncinin 10 milyon ölüme sebep olması bekleniyor. Gereksiz antibiyotik kullanımı üçte bir oranda azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

BİR DAKİKADA SONUÇ

Uygulama, nezle mi yoksa bakteriyel bir durum mu analiz ediyor. Sonuç bir dakika içerisinde çıkıyor. Eğer bakteriyel faranjit ise hasta doktora yönlendiriliyor. Uygulama ilk kullanımda ücretsiz. Ayrıca aylık ve yıllık abonelikler sunuluyor. Tek kullanımlık ücreti 9 lira olurken aylık ücret ise 25 lira olarak belirlenmiş. Şu an İngilizce hizmet verdiklerini dile getiren Yeşil, “Hedefimiz Kuzey Amerika. Onun için dilimizi İngilizce yaptık. Türkçe versiyonunu da kullanıma sunacağız. Hedefimiz bir ayda 10 bin, bir yılda ise bir milyon kullanıcıya ulaşmak” diye konuştu.