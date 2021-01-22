Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) bir numaralı küresel gündem olmaya devam ediyor. Ancak sonuçları bakımından daha yıkıcı olma potansiyeline sahip 'kürsel ısınma' sorunu da adeta kapıda bekliyor.

Gezegenimizin dört bir noktasında küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle mücadele veriliyor. Bu mücadeleye katılan son isim Elon Musk oldu. Tesla ve Spacex'in sahibi ve CEO'su olan Elon Musk, geliştirilecek en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar (yaklaşık 740 milyon TL) bağışlayacağını duyurdu.

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda olan Musk, açıklamayı kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptı. Musk'ın dün gece saatlerinde yaptığı açıklama kısa sürede 250 binin üzerinde kullanıcı tarafından beğenildi. Musk konu ile ilgili detaylı açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağını belirtti.

KARBON YAKALAMA SİSTEMİ NEDİR?

Karbon yakalama sistemi iklim değişikliğini önlemek için, büyük enerji tesislerinden ve enerji santrallerinden CO2'yi yakalayıp, sıkıştırarak, daha sonra bunu havaya salmak yerine, yeraltına, örneğin, tükenmiş petrol yataklarına enjekte etmek anlamına gelen bir yöntem.