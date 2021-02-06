Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmayan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

13 Aralık 2018'de resmen kurulan TUA sessizliğini bozdu. "İstikbal Göklerdedir" hashtag'i ile Samanyolu Galaksisi, Ay ve Jüpiter'in yer aldığı uzay görüntüleri yayımlandı.

Görüntünün sonunda 9 Şubat Salı günü işaret edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Türkiye Uzay Ajansı'nın paylaştığı videoyu kendi hesabından "Hazır mısınız?" ifadeleriyle tekrar paylaştı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) 2018 yılında kurulmuş ve 2019 itibarıyla da resmi faaliyetlerine başlamıştı.