Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kullanıcıların sağlık davranışlarını inceleyen ve kişiye özel öneriler sunarak daha sağlıklı bir hayat tarzına teşvik eden Mandarin Health gelişmiş yapay zekâ özellikleri sayesinde sağlık analizlerini çok daha hızlı şekilde gerçekleştiriyor. Mandarin Health ayrıca AR altyapısıyla kullanıcılara 10 farklı sisteminin simülasyonunu dijital ikiz metoduyla çok daha gerçekçi bir şekilde sunuyor.

Kullanıcılar, Mandarin Health uygulamasını indirip kendilerine bir hesap açıyor ve ardından günlük alışkanlıkları hakkında birtakım soruları cevaplandırıyor. Analiz motoru sayesinde kullanıcıların cevaplarına göre sağlık davranışlarının dolaşım sağlığı, solunum sağlığı ve benzeri gibi çeşitli sistemlerin sağlığına etkisi hesaplanıyor. Ardından kullanıcılar, geliştirmek istedikleri sistem sağlığını seçerek günlük alışkanlıklarıyla ilgili bir haftalık periyodu içeren spesifik öneriler alıyor. Mandarin Health’in farklarından birinin de oyunlaştırılmış meydan okumalar olduğunu söyleyen Yesil Science Kurucusu Yusuf Yeşil, kullanıcıların sağlıklarını kötü etkileyen parametreleri yapay zekâ ile analiz ederek daha sağlıklı bir hayat sürebileceklerini söyledi.