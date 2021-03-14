Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Tüketici satın alma davranışlarında bilgisayarlar "istek" olmasının ötesinde "ihtiyaç" hâline dönüştü. GfK araştırma şirketinin verilerine göre; Türkiye'de geçen yıl bilgi teknolojileri ve ofis ürünleri pazarı yüzde 83 artarak 1,4 milyar dolara yaklaştı. Bir yılda 1 milyon 353 bin tablet bilgisayar satışı gerçekleşti. Dizüstü ve masaüstü bilgisayarların perakende satışları, 2019'a kıyasla yüzde 65 artarak 983 bin adede yükseldi. Öte yandan evde kalan tüketicilerin tercihleri; telekomünikasyon sektöründeki satışları yüzde 9,4, büyük beyaz eşya satışlarını yüzde 4,2, televizyon ve fotoğraf makineleri satışlarını da yüzde 3,3 artırdı. Bir senede 3,1 milyon bilgisayar aksesuarı da satıldı.