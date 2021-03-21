Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bu yıl 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek yarışmalara 35 farklı kategoride 39.684 takım başvuru yaptı. İstanbul, 13.819 takım ile en çok başvuru yapan şehir oldu. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST’ e ev sahipliği yapan Gaziantep 6.980 takım ile ikinci olurken üçüncü ise 3.153 takım ile Mersin oldu. Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Sakarya, Bursa ve Konya en çok başvuru yapan ilk 10 şehir arasında yer alırken yarışmalara Türkiye’nin 81 şehrinden gençler başvuruda bulundu.