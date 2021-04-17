Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamada, 1 erkek ve 1 kadın olmak üzere 2 astronotun "Artemis" programı kapsamında Ay'a gönderilmeye hazırlandığı hatırlatıldı. Astronotların Ay'a güvenli inişini sağlayabilecek kapsülün inşası için Elon Musk'un sahibi ve CEO'su olduğu SpaceX'in seçildiği duyurulurken, sözleşme tutarının 2.89 milyar dolar olduğu aktarıldı. NASA'nın İnsan Keşfi ve Operasyonları Misyon Müdürlüğü Yardımcı Yöneticisi Kathy Lueders, söz konusu anlaşma ile uzun vadeli uzay araştırmaları için bir adım atılırken, astronotların 21. yüzyılda Ay'ın yüzeyine ilk mürettebatlı uçuş görevini tamamlayacağını ifade etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde başlatılan Artemis programı ile 2024 yılında Ay yüzeyine 1 kadın ve 1 erkek astronotun gönderilmesi hedefleniyor.

NASA, kapsülün inşası için Musk'ın şirketi SpaceX, Bezos'un şirketi Dynetics ve Blue Origin şirketlerinin tekliflerini incelerken, "açık ara farkla" en düşük teklifi verenin SpaceX olduğu belirtildi. Lueders, "SpaceX'in NASA'nın çıkarına en iyi şekilde hizmet edeceğine karar verdim" dedi.