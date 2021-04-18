Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Şu an patent aşamasında olan uygulama YTÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Amaç Güvensan ve öğrencisi Enes Bilgin imzası taşıyor. Uygulama görsel içerikler bulut sunucuda çalışan makine öğrenmesi teknikleri kullanılarak taranıyor. Yüzler ve yüz özellikleri çevrimdışı olarak otomatik algılanırken fotoğraflar; ‘özçekim’, ‘grupça çekilmiş fotoğraflar’, ‘vesikalık poz’ ve ‘gülümseyen yüzler’ olarak kategorize ediliyor. Ayrıca zaman, şehir, favori fotoğraflar, yüz özellikleri ve içerik tanım etiketleri oluşturularak beş ayrı kategoride arama yapılabiliyor.