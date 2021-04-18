Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

V-Yaşam ürünlerinde V-Sim adı verilen bir akıllı sim kart kullanılıyor. Google Play ve Apple Store’dan ücretsiz indirilebilen V-Yaşam uygulaması üzerinden otomatik olarak aktif hâle gelen kart, hangi nesneye bağlanırsa onu akıllı hâle getiriyor. V-İzci, yalnızca bluetooth kullanan diğer takip cihazlarından farklı olarak çoklu izleme teknolojisiyle akıllı telefondan gerçek zamanlı olarak her şeyin konumunu görebiliyor. Uygulamada harita üzerinde güvenli alanlar belirlenip cihaz bu alanlara girdiğinde veya bu alanlardan ayrıldığında kullanıcıya uyarı gönderiliyor. V-İzci’nin takılı olduğu eşyalar hareket etmeye başladığında kullanıcıya hız uyarısı iletiliyor ve akıllı telefondaki uygulama aracılığıyla kullanıcı bilgilendiriliyor. Acil durum butonu sayesinde ise cihaz üzerinden takipçilere o anki konumu paylaşma imkânı sunuluyor. Bunlara ek olarak son bir yıla kadar cihazın bütün konumları görülebiliyor. Cihaz V-Yaşam Tarifesi’ne ek ayda 44 TL’ye 12 ay taksitle satın alınabiliyor.