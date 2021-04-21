Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Proje kapsamında, kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla 30 farklı ilde 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları kurulacak. Projeksiyon cihazı, 3D kalem, bilgisayar, 3D yazıcı, eğitim ve STEM kitleri, Zoom iletişim ve etkinlik araçlarının yer alacağı sınıflarda 7-14 yaşındaki öğrencilere kodlama başta olmak üzere çeşitli teknoloji eğitimleri verilecek. Buna göre, 7-10 yaş grubuna Scratch ve Tinkercad, 11-14 yaş grubuna Scratch ve Microbit, 14-17 yaş grubuna mobil uygulama geliştirme, oyun ve Yapay Zekâ eğitimleri verilecek.

Sınıflarda ailelere yönelik de özel buluşmalar ve eğitimler verileceğini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel “Bugüne kadar 81 ilde 120 bini aşkın çocuğumuza kodlama öğrettik. Yeni dönemde 70 bin çocuğa daha ulaşmayı hedefliyoruz. ‘Yarını Kodlayanlar’ kapsamında bir sonraki adımımız, köylerde teknoloji sınıfları kurmak olacak. Sınıflar aynı zamanda EBA Destek Noktaları olarak kullanılabilecek. Bu projeyle, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın yaşadığı eğitimde fırsat eşitsizliği sorununa çözüm bulmak, onlara sadece bağlantı hizmeti sunmakla kalmayıp tam donanımlı teknoloji sınıflarında eğitimlerini aksatmadan sürdürebilmeleri için destek olmak istiyoruz” dedi.