Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İnternet Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz “Sosyal medya platformları Türkiye'de yasal temsilcilikler bulunduracaklarını açıkladıktan sonra Google, TikTok ve Twitter (dün) limited şirketler kurdular ve bu şirketlerin bilgileri Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlandı” ifadesinde bulundu. Açıklamasında Twitter'a müdür olarak ABD'de yer alan T.I. Redwing LLC adlı şirketin atandığına dikkat çeken Prof. Dr. Akdeniz “Tüzel kişilik adına yine ABD'de yaşayan Kevin Cope hareket edecektir. Twitter'ın Türkiye'de kurduğu yeni şirketin sermaye değeri ise 10.000 (onbin) TRY” dedi.

FACEBOOK VE DİĞERLERİ HENÜZ ŞİRKET OLUŞTURMADI

TikTok'a müdür olarak merkezi Singapur'da yer alan TikTok PTE Ltd şirketinin atandığını aktaran Akdeniz “Tüzel kişilik adına ise İrlanda'da yaşayan Cormac Patrick Keenan hareket edecektir. TikTok'un Türkiye'de kurduğu yeni şirketin sermaye değeri ise 100.000 (yüzbin) TRY. Google'ın yeni şirketine ise müdür olarak ABD'de yer alan Google LLC şirketi müdür olarak atanmıştır. Tüzel kişilik adına ise ABD'de yaşayan Kenneth Hohee Yi hareket edecektir. Türkiye'de kurduğu yeni şirketin sermaye değeri ise 150.000 (yüzellibin) TRY” açıklamasında bulundu. ‘Facebook ve diğerleri ise henüz şirket oluşturmadı’ diyerek diğer sosyal medya platformlarıyla ilgili görüşüne de yer veren Akdeniz açıklamasını şöyle sürdürdü: “Facebook ve diğer sosyal medya platformları da benzer paravan şirketler kurarak Türkiye'deki yükümlülüklerini kâğıt üstünde yerine getirecekler gibi gözüküyor. Hayırlara vesile olsun.”