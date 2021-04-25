Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Çift yönlü tercüme özelliğine sahip kulaklıklar ortam sesini dinleyerek anında çeviriyor. Kulaklıklar aynı zamanda aksanlı bir konuşmayı rahatlıkla anlayıp tercüme edebiliyor.

Ambassador

Waverly Labs firmasının yeni modeli Ambassador 20 dilde ve 42 lehçede çeviri yapabiliyor. Normalde iki mod bulunan kulaklığın yeni versiyonunda üç mod bulunuyor: Dinle, Anlat ve Karşılıklı Konuş. Öncelikle seçilen bir dil Ambassador ile dinleniyor sonrasında ise otomatik olarak ana dile çevrilebiliyor. İkinci olarak eğer bir konferans ortamındaysanız konuşmacının sözlerini birden fazla kişiyle paylaşabilir ve bu sesleri akıllı telefonlara gönderebiliyorsunuz. Son özellik olarak iki kişinin karşılıklı olarak sohbet etmesini sağlayan doğal bir konuşma ortamı kurulmasını sağlıyor. Yani kalabalık bir ortamda bulunuyorsanız ve sizin dilinizde konuşulmuyorsa, canlı olarak çevirileri hızlı bir şekilde yapabiliyor.

Pixel Buds

Google, ekim ayında düzenlediği etkinlikte Google Pixel 4 ailesinin yeni kablosuz kulaklığı Pixel Buds modelini tanıtmıştı. Geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan kulaklık Google Translate üzerinden anlık olarak çeviri yapabiliyor. Ancak kulaklığın tüm fonksiyonlarını kullanabilmek için Google Play Store üzerinden Pixel Buds‘ın uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı indirip bluetooth üzerinden kulaklığı bağladığınızda kulaklığın tüm fonksiyonlarını uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz. Henüz iOS ile uyumlu olmayan bu kulaklığın yakında uygulama ile iPhone üzerinden de kullanılabilecek.

Mymanu Clik+

Tamamen kablosuz olan Mymanu Clik+ anlık olarak 37 farklı dili birbirine çeviriyor. Üstelik çevrim dışı olduğu zamanlarda çalışmaya devam ediyor. Bulut sistemiyle entegre şekilde çalışan kulaklık aynı zamanda kendi başına hiçbir cihaza bağlanmadan çalışmasını sağlayan bir işlemciye sahip. Cihaz, kendisine en yakın Wi-Fi ağına bağlanıp bulut sistemine eriştiği anda aktif oluyor. Grup sohbetlerinin de mümkün olduğu Clik+ kulaklıkları, bluetooth teknolojisi yerine NFMI adı verilen bir sistemle birbirlerine bağlanıyorlar. Bu aynı zamanda daha güçlü bir ses kalitesi, daha az kopan bağlantı ve sohbetlerin daha akıcı olmasını sağlıyor.

Timekettle WT2 Edge

ABD’li girişim Timekettle’ın geliştirdiği Timekettle WT2 Edge kulaklıkları, çift yönlü simültane çeviri özelliğine sahip. Kulaklıklar 40 dile kadar çeviri yapabilir ve 93’e kadar farklı aksanı destekliyor. Kullanıcıların konuşurken ve dinlerken gerçek zamanlı çeviri yapan kulaklık 0,5 saniyede yüzde 95’e varan doğruluk oranına ulaşıyor. Timekettle WT2 Edge, DeepL, Google, Microsoft, iFlytek, AmiVoice, Hoya ve Timekettle dâhil olmak üzere dünyanın önde gelen altı çeviri motoru tarafından destekleniyor. Ayrıca Hoparlör Modu ile çeviriyi hoparlöre yönlendirebiliyor.