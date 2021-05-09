Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artık 15 Mayıs'a kadar sözleşmeyi onaylamayanların hesabı askıya alınmayacak ve dolayısıyla 120 gün sonra silinmeyecek. Yani 15 Mayıs'tan sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek ya da fonksiyonları kaybolmayacak. WhatsApp, bu süreçte sözleşme hatırlatması yapmaya devam edecek. Sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hâle gelecek ve bazı kısıtlamalara gidilecek. Önce kullanıcıların mesajlaşma hakkı elinden alınacak. Kullanıcılar sadece gelen bildirim ve aramalara cevap verebilecekler. Sonrasında bu hak da iptal olacak ve kullanıcılar ya sözleşmeyi kabul edecekler ya da işlevini tamamen yitiren WhatsApp’ı silecekler.