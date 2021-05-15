Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BiP; şeffaf gizlilik politikası, güvenli teknolojisi, rekabette öne çıkan özellikleri ve sunduğu deneyim ile; 12 ülkede 1. sıraya yerleşti ve 19 ülkede ilk 3 arasında yer aldı. BiP’in aktif kullanıcısı aylık ortalama 30 milyonu aştı. Sesli görüşme sayısı 4 kat, grup görüntülü görüşme süresi 7 katın üzerinde yükseldi. Dünyanın 192 ülkesinde kullanılan BiP, bugün 80 milyon indirme sayısına ulaştı. Dijital göçün başladığı 9 Ocak’tan itibaren BiP’in kazandığı yeni kullanıcı sayısı 33,2 milyonu aştı. Alternatifler arasında Telegram ve Signal de öne çıktı. Ancak BiP, AppStore’daki 4.6 ve Google Play’deki 4.5 memnuniyet puanı ile rakiplerinden önde yer aldı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "Millî uygulama BiP; yazılımıyla, altyapısıyla, sunduğu özellikleriyle ve en önemlisi kişisel verilerin korunmasına yönelik hassasiyetiyle Türkiye’ye ait bir platform. Tüm veriler güvende. Hiçbir şekilde üçüncü şirket veya kişilerle paylaşılmıyor" dedi.