Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Nanosilver’ın geliştirdiği ‘Uzay Mekiklerinin Yüzeylerinin ve Kullanılan Ekipmanların Nano Gümüşle Kaplanması’ ve ‘Uzayda Nano Gümüşle Arıtma’ projeleri Mars araştırmalarında kullanılacak. Nanosilver, yerli ve millî teknolojilerle Türkiye Uzay Ajansı’na da katkıda bulunacak. Nanosilver CEO’su Tanra Gürçay, uzay araştırmalarında nano gümüş teknolojisi kullanıldığını belirterek "Dünya dışı varlık araştırmalarında, dünyadan hiçbir mikroorganizmanın uzaya taşınmaması gerekiyor ki, yanıltıcı sonuçlar çıkmasın. Bu sebeple araç yüzeyleri nano gümüşle kaplanıyor. NASA’ya sunduğumuz ve birincilik elde ettiğimiz proje kapsamında geliştirdiğimiz nano gümüş tekniği, NASA’nın uzay çalışmalarında, yüzey kaplama tasarımlarında, su arıtma projelerinde kullanılacak. Nano gümüş çok büyük hacimdeki sıvıları arıtmaya imkân sağlıyor” dedi.