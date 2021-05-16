Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan sosyal medyada 'akım' çılgınlığı zaman zaman gün yüzüne çıkıyor. Ice Bucket Challenge, Falling Stars, Kiki Dansı, 10 years challenge gibi akımlara son olarak 20'li yaşlar challenge eklendi. Uzman isimler, milyonlarca paylaşım alan bu akımların yüz tanıma ve yapay zeka için kullanılabileceği dile getirerek 'paylaşım yapmadan önce bir kez daha düşünün' uyarısında bulunuyor.

Merkezi Japonya'da bulunan bir yüz tanıma şirketinin kurucusu olan Dr. Sadi Vural, sosyal medyadaki akımların masum bir şekilde ortaya çıkmadığını belirtti. Vural, "Bu akımlar veri toplama amacıyla belli talepler üzerine ortaya çıkıyor. Elde edilen fotoğraflarla yüz tanıma sistemleri kuvvetlendiriliyor ve tanıma performansı artırılıyor" dedi.

"İNSANLAR VERİLERİNİ 'EĞLENCE' ADI ALTINDA KENDİ ELLERİYLE TESLİM EDİYOR"

Bu akımların veri toplama amacıyla belli talepler üzerine ortaya çıktığını belirten Vural, "Bu akımlarla insanlar, verilerini eğlence adı altında kendi elleriyle teslim ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Vural, "Kullanıcılar, kişi hak ve güvenliklerini önemsemelerine rağmen sosyal medyada her türlü fotoğraflarını paylaşıyorlar. Kullanıcılara bu akımlara karşı bilinçli olmalarını öneriyorum" dedi. "Tüm akımlar kötü diye bir şey yoktur" diyen Vural, "Ama hiçbir akım 'insanları sadece eğlendirelim' diye boş bir amaçla ortaya çıkmaz" ifadesini kullandı.

"YÜZ TANIMA SİSTEMLERİ KUVVETLENDİRİLİYOR"

Dr. Sadi Vural, son olarak sosyal medyada '20'li yaşlar challenge' akımı ile binlerce kullanıcının fotoğraf paylaşımı yaptığını ve paylaşılan açık verinin başka firmaların da eline geçebileceğine işaret etti. Arama motorları ile sürekli fotoğraf toplandığını ve arşivin her geçen gün genişlediğini belirten Vural, sosyal medya akımları ile elde edilen verilerle eksik parçaların tamamlandığını belirtti.

'20'li yaşlar challenge' uyarısı: Verileriniz kopyalanıyor olabilir Sosyal medyada gündem olan ve milyonların katıldığı "20'li yaşlar challenge" akımı konusunda uyarılar peş peşe geldi. Kullanıcıların şu anki halleri ile 20 yıl önceki hallerini paylaştığı akım ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız" dedi.

"DEEPFAKE'İN ÖNÜ AÇILIYOR"

Son akım üzerinden örnek veren Vural, "20 yıl önceki bir yüzün yapay zeka ile 60 yaşındaki halinin simüle edilebilmesinin yolu açılıyor. Bu sayede 'deepfake'in de önü açılıyor. İnsanların ne yaptıkları, nerelere gittikleri, ne yedikleri gibi birçok veri elde ediliyor ancak görsel tarafta veri elde etmede eksikler var. Sosyal medyadaki akımlarla bu eksikler tamamlanıyor ve hangi veriye ihtiyaç varsa akım o yönde değişiyor" dedi. Vural, "Verilerin güvenli bir şekilde kullanılmasıyla topluma yararlı ürünler de ortaya çıkacaktır ancak yönetmelikler hazır değil. Yasal eksiklikler varken bu tarz akımların sadece kötü sonuçlar getireceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Akımın yeni adı: 20'li yaşlar challenge Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma challenge (meydan okuma) bir anda akıma dönüştü. Siyasetçiden, şarkıcısına kadar birçok isim bu kervana katıldı. Twitter hesaplarından gençlik yıllarına ait karelerini paylaşan isimler fotoğrafların altına not yazmayı da ihmal etmiyor. İşte o isimlerin #20liyaslarchallenge hashtag'i ile yayınladığı fotoğraflar...