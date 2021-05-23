Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemi ile firmalar uzaktan çalışmaya geçerken, evler “homeoffice”e dönüştü. Video konferans platformları bu süreçte sanal toplantı odalarıyla ihtiyacı karşıladı. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojileri alanında çözümler sunan Modern Innova ise Vemaker platformuyla sanal ofisleri bir adım daha öteye taşıyor. TÜBİTAK’ın da destek verdiği proje kapsamında Vemaker, üç boyutlu alanlar ve oyunlaştırmaya imkân tanıyan yapısı ile iş dünyasını VR ortamında buluşturuyor.

"PARTİ KONGRELERİ VE MİTİNGLERİ YAPMAK MÜMKÜN"

Modern Innova Yönetici Ortağı Alper Gökçer, Vemaker’ı bir etkinlik, eğitim, buluşma, çalışma ve paylaşım platformu olarak tasarladıklarını belirterek, "Platformun temelleri üç boyutlu bir dünya olarak tasarlandı. Dört fazlı devasa bir yaşam adası olarak geliştirilmeye başlanan bu sanal dünyanın şu an ikinci fazı bitti ve üçüncü faz çalışmaları için de hazırlıklar yapılıyor. Platformda şu an firmalar bütün etkinliklerini, toplantılarını, kongrelerini, fuarlarını ve özel buluşmalarını yapabiliyor. Farklı boyda ve amaca yönelik konferans salonları ile kongreler düzenlenebilecek. Parti kongreleri ve mitingleri de yapmak mümkün. Katılımcılar sinema ve tiyatro salonlarında canlı performans, 2.500 kişilik amfiteatrda ise gala geceleri veya özel performanslar izleyebilecek. Eğitim binaları ile sürekli veya dönemsel eğitimler verilebilecek. Kiralık veya satın alınabilen ofis alanları ile firmalar bütün çalışmalarını buradan yürütebilecek ve istedikleri zaman adanın başka yerlerinde olan etkinliklere katılım sağlayabilecek. Spor ve oyunlaştırma adası ile de bütün katılımlar aktivitelere katılabilecek” dedi.

GERÇEK BİR YAŞAM SİMÜLASYONU GİBİ

Gökçer, Vemaker’ın gerçek bir yaşam simülasyonu gibi tasarlandığını belirterek şu bilgileri verdi: “Kullanıcılara olabildiğince gerçek yaşama yakın deneyimler yaşatmayı hedefliyoruz. Bunun için kullandığımız en önemli argümanımız kullanıcıların seslerini yanındaymış gibi hissettiren 3D ses sistemi. Diğer kuvvetli argümanımız ise etkinlikler içinde oluşan kaosu kontrollü olarak yönetebilmek. İstenirse katılımcıların hangi odada, nereye oturmaları gerekiyorsa onları anında oraya ışınlayabiliyoruz ya da kiminle ne kadar süre konuştu gibi verileri de toplayabiliyoruz. Vemaker aynı zamanda sonsuz oyunlaştırmaya öncelik veren yapısı ile bütün buluşmaları ilgi çekici hâle dönüştürmek mümkün. Sanal avatar ile katılabildiğiniz platformda ayrıca bütün profil özelliklerinizi de paylaşabiliyorsunuz. Bununla birlikte bütün çalışma ve katılım tarihçenizi de kayıt altına almak mümkün. Gelecek için Vemaker’ı bir sosyal platform olarak tasarlıyoruz. Vemaker, 7/24 insanların içinde oldukları ve sosyalleşebildikleri bir mecra olacak. İnsanların ev kıyafetleriyle otururken akla gelmeyen bir ihtimal içinde bir tanışma gerçekleştirmesi ve bu tanışmaların olabildiğince artması en büyük hayalim. İkinci kişisel hayalim ise Vemaker içinde yıllardır görüşmeyen iki kişinin karşılaşması.” Vemaker ile firmaların maliyetten tasarruf ettiğini dikkat çeken Gökçer, hedeflerinin yurt dışına açılmak olduğunu söyledi.

KUTLAMA YAPAN DA VAR İŞE ALIM YAPAN DA

Platformda bugüne kadar birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini dile getiren Gökçer, “Platformumuzda Entek Projesi ve yılbaşı etkinliği projelerini gerçekleştirdik. Ayrıca 5 Mayıs’ta Siemens Dijital Kariyer Günü Etkinliği düzenlendi. 400 kişi aynı gün dijital fuarı gezme ve bilgi alma imkânı buldu, konferanslara katıldı, oyunlar oynadı ve sosyalleşti. Aksan Akademi ile de bir etkinlik düzenliyoruz. Aksan Akademi etkinlikleri ile yeni işe alım süreçlerine yol göstermesi bakımından üniversitelerin 3. sınıf öğrencilerinden itibaren katılımlar alınıyor. Hatta sahne performansları veya özel kişileri hologram tekniği ile dünyamızın sahnelerine veya alanlarına canlı şekilde ışınlayarak hibrit katılımlar (yarı gerçek insanlar, yarı sanal insanlar) düzenleyebiliyoruz” diye konuştu.