Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemi bütün dünyada ve Türkiye’de şirketlerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırdı. Birçok şirket yıllara yaydığı dijitalleşme planlarını aylarla ifade edilebilecek süreler içinde gerçekleştirmek durumunda kaldı. Geliştirilen altyapılar ve çözümler sayesinde iş süreçleri eskisine kıyasla daha fazla dijitalleştirildi. Uzaktan çalışma yaygınlaştı. Restoranların iş modelleri değişmeye başladı; oturarak yemenin yerini paket servis ve gel-al alternatifleri aldı. Kurumsal yapılara bu alanda yazılım hizmetleri sunan ATP Bilgisayarın, Zenia Hero çözümü ile geçen yıl dünya genelinde 202 milyon işlem ve 58 milyon adet paket servis gerçekleşti. ATP CEO’su Ümit Cinali, Tradesoft ile sermaye piyasalarına, ATP Digital ile kurumlara, Zenia Hero konuk ağırlama sektörüne yönelik dijital çözümler sunduklarını belirterek “Konuk ağırlama sektöründe dünya çapında büyüyen hızlı servis restoranlarına odaklanıyoruz. Dünyada hızlı servis restoran sektörünün 2025 yılına kadar yılda bileşik yüzde 7,86 ortalamasıyla büyümesi bekleniyor. ATP, bu sektöre 2019 yılından bu yana Zenia markası ile kendi çözümlerini sunuyor. Zenia Hero ödeme sistemleri alanındaki dönüşümü de büyük ölçüde hızlandırdı. Zenia Hero çözümlerimiz şu an Türkiye ve Çin dâhil beş ülkede 2.601 restoranda kullanılıyor. Burger King, Popeyes, Arby’s ve Sbarro bunlardan bazıları. Zenia Hero çözümleri üzerinden 2020 yılında toplam 6.000 kasada 202 milyon işlem ve 58 milyon adet paket servis gerçekleşti” dedi.

Yurt dışında kurdukları şirketlerle global bir iş modeli ve altyapıyı oluşturmak istediklerini dile getiren Cinali şunları kaydetti: Hollanda’da Zenia Technologies B.V ve Malta’da Zenia Limited şirketlerini kurduk. Ayrıca Hero çözümlerinin Çin ve çevresindeki Asya Pasifik pazarlarındaki potansiyelini değerlendirmek amacıyla geçen yıl Şanghay merkezli TS Shanghai IT Ltd. şirketinin yüzde 51 hissesini satın aldık. ATP’nin Çin’deki teknolojilere erişimini ve iş ortaklıkları oluşturması için bir platform oluşturduk. Çin’de şu an hızlı servis restoranlarının işlemlerini uçtan uca sağlayan bir yapıya sahibiz. Zenia Hero ile bin 300 lokasyonda müşterilerin teknoloji ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Pandemi döneminde birçok şirket yıllara yaydığı dijitalleşme planlarını aylarla içerisinde gerçekleştirdiğini vurgulayan Cinali “Bu gelişmeler 2020 gelirlerimizi yüzde 21 ve kârlılığımızı yüzde 47 oranında pozitif yönde etkiledi. Nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zekâ ve bulut gibi teknolojiler verimliliğin, büyümenin ve katma değerin kaynağı hâline geldiler. Bu teknolojilerin etkinliği özellikle 5G birlikte daha da artacak” ifadelerini kullandı.

HALKA AÇILIYOR

ATP Bilgisayar, Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan halka arz başvurusu onaylandı. 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde iki gün süreyle talep toplayacak olan ATP’nin yüzde 20’si halka arz edilecek. Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL’den talep toplanacak halka arz sonrasında ATP’nin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak. Payların 3 Haziran perşembe günü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.