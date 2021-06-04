Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların işini kolaylaştıracak yeni bir özelliğini daha açıkladı. Her geçen gün kendisini geliştiren ve rakipleriyle arasını açmayı hedefleyen WhatsApp, bu sefer 'çoklu cihaz desteği'ni kullanıma sunuyor. Böylece aynı hesap birden fazla cihazda kullanabilecek.

WhatsApp CEO'su Will Cathcart'ın WA-BetaInfo'ya yaptığı açıklamaya göre; tek hesap dört ayrı cihazdan kullanılabilecek. Yani WhatsApp'ın kullanıldığı telefon internete bağlı olmasa dahi diğer cihazlardan iletişime devam edilebilecek.

BU ÖZELLİK TELEGRAM'DA BULUNUYOR

WhatsApp'ın kullanıma sunduğu bu özellik, son dönemlerdeki en büyük rakibi Telegram'da bulunuyor ancak orada WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme sunulmuyor.

WHATSAPP İPAD'LERE GELİYOR

CEO Cathcart, WhatsApp'ın iPad'ler üzerinde çalışmadığı hatırlatarak, şirketin son dönemde bir iPad uygulaması üzerinde de çalıştığını belirtti. Yakın zamanda uygulamanın iPad'lerde kullanılması bekleniyor.

Böylece yeni özellik 'çoklu cihaz desteği' ile birlikte WhatsApp hesabını ayrı bir telefon numarasına ihtiyaç duymadan hem telefon hem tablet hem masaüstünde kullanmak mümkün olacak.

WhatsApp nihayet geri adım attı Rekabet Kurumu, WhatsApp’ın veri paylaşımını içeren güncellemesinin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu.

Telegram'dan yeni adım: Mesajlar otomatik olarak silinebilecek Son birkaç ayda WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararı ile birlikte kullanıcı sayısında büyük artış sağlayan Telegram, bir dizi yeni özellik ile kullanıcılarına kolaylık sağlamaya hazırlanıyor.