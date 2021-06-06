Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kullanıcılar, kampanya dâhilinde kullanmadıkları eski cihazları değerlendirip yeni cihaz satın alabildikleri gibi, Vodafone Yanımda uygulaması ve Vodafone Online Mağaza’dan yenilenmiş ikinci el cihaz da satın alabiliyor. Kampanya çerçevesinde beş farklı ürün ve 16 renk alternatifi sunuluyor. Yenilenmiş ikinci el cihazlar, ultraviyole ışınlarıyla sterilize ediliyor ve özel testlerden geçiriliyor. Bir sene distribütör garantisinin verildiği bu cihazlar için, üç ay boyunca ekran koruma sigortası ücretsiz sunuluyor.